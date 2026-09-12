Всичко за Илия Миланов

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Последни новини Спорт
"Берое" привлече Илия Миланов

"Берое" привлече Илия Миланов

"Берое" официално привлече защитника Илия Миланов, който се присъединява към клуба със свободен трансфер. Това съобщиха от пресцентъра на клуба. Милан...

01 март | 11:25
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Илия Миланов има нов отбор

Илия Миланов има нов отбор

Защитникът Илия Миланов си е намерил нов отбор, съобщава bTV. От днес той е футболист на "Берое" (Стара Загора), а договорът му със "заралии" е до кр...

29 февруари | 16:35
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