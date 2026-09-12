"Берое" привлече Илия Миланов
"Берое" официално привлече защитника Илия Миланов, който се присъединява към клуба със свободен трансфер. Това съобщиха от пресцентъра на клуба. Милан...
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"Берое" официално привлече защитника Илия Миланов, който се присъединява към клуба със свободен трансфер. Това съобщиха от пресцентъра на клуба. Милан...
Защитникът Илия Миланов си е намерил нов отбор, съобщава bTV. От днес той е футболист на "Берое" (Стара Загора), а договорът му със "заралии" е до кр...
София. Защитникът на Литекс Илия Миланов и полузащитникът на Локомотив София Маркиньос по всяка вероятност ще бъдат титуляри в последната световна ква...