Стотици изпратиха легенда на "Ботев" (Враца)
Поредното тъжно прощаване в българския футбол се състоя днес. Стотици изпратиха врачанската легенда Илия Драгомиров - Линко. Поклонението беше на стад...
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Поредното тъжно прощаване в българския футбол се състоя днес. Стотици изпратиха врачанската легенда Илия Драгомиров - Линко. Поклонението беше на стад...