Митко Щерев и компания стават хаджии
Музикантите от „Диана експрес“ гастролират в Израел
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Музикантите от „Диана експрес“ гастролират в Израел
С близо тричасов концерт в НДК легендарният Илия Ангелов отбеляза 60-и юбилей и напълни душата на народа. С уникалния си глас ексвокалистът на "Диана...
София. "Няма да има никакви съкращения на служители в местата за лишаване от свобода". Това каза заместник-министърът на правосъдието Илия Ангелов пре...
София. Илия Ангелов и Иван Йорданов бяха назначени за заместник-министри на правосъдието, съобщиха от правителствената информационна служба. Иван Й...