Всичко за Илия Ангелов

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Бис за ЧРД на Илия Ангелов

Бис за ЧРД на Илия Ангелов

С близо тричасов концерт в НДК легендарният Илия Ангелов отбеляза 60-и юбилей и напълни душата на народа. С уникалния си глас ексвокалистът на "Диана...

15 декември | 20:00
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