Асен Блатечки нарисува Бойко Борисов
Актьорът се справи перфектно със задачата в „Беновска пита“
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Актьорът се справи перфектно със задачата в „Беновска пита“
Вчерашното трето резултатно шоу на "България търси талант" премина с много сълзи от страна на участниците и размяна на реплики и обиди между съдиите....
Слави Трифонов е навил Павлова да влезе в шоуто на bTV Кавалерите в журито на "България търси таланти" са Ники Илиев и Иво Сиромахов Две дами с пипе...