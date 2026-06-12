Дарина Павлова и Илиана Беновска ще кастрят мераклии за слава

Слави Трифонов е навил Павлова да влезе в шоуто на bTV Кавалерите в журито на "България търси таланти" са Ники Илиев и Иво Сиромахов Две дами с пипе...