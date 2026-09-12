БМФ отговори на икономическия министър
Дружеството изпрати писмо до Кирил Петков
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Дружеството изпрати писмо до Кирил Петков
София. Нефигурирането на Делян Добрев в списъка с разпределените по министерски постове депутати в кабинета на Бойко Борисов е една от водещите теми в...
София. "Всичко, което ние сме поискали, макар и с редакционни поправки и с отстъпки от страна на останалите политически сили, беше прието", заяви от е...
Вижте биографиите на всички в кабинета София. Васил Щонов ще бъде служебен министър на икономиката и енергетиката. Работил е като инвестиционен банк...