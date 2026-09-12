Отложиха промените в закона за конкуренцията
София. Провалено заседание на икономическата комисия към парламента отложи приемането на второ четене на поправките в Закона за защита на конкуренцият...
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София. Провалено заседание на икономическата комисия към парламента отложи приемането на второ четене на поправките в Закона за защита на конкуренцият...
София. Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическата политика и туризъм приеха законопроекта за държавния бюджет на Република България з...
И икономическата комисия ги отряза, всичко ще се реши в пленарна зала