Международният съвет за паметници на културата осъди реставрациите на крепости у нас
Международният съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС) осъди остро реставрациите на крепости у нас. Това става ясно от писм...
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Международният съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС) осъди остро реставрациите на крепости у нас. Това става ясно от писм...