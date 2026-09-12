Касиляс с последен шанс срещу "Лудогорец"
Анчелоти не щади Роналдо, звездата ще рита и в София Кариерата на Икер Касиляс в "Реал" М върви с пълна сила към своя край. Вратарят ще има последен...
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Анчелоти не щади Роналдо, звездата ще рита и в София Кариерата на Икер Касиляс в "Реал" М върви с пълна сила към своя край. Вратарят ще има последен...
Сара Карбонеро и Икер Касиляс за първи път заведоха детето си на плаж. 4-месечният Мартин беше оставен в ръцете на леля си, докато прочутата журналис...
Капитанът на "Реал" Икер Касиляс ще трябва спешно да внесе 2 млн. евро в хазната, ако иска да отърве затвор, както се случи по-рано с Лео Меси. Според...