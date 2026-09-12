Всичко за Икер Касиляс

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Хазната погна и Касиляс

Хазната погна и Касиляс

Капитанът на "Реал" Икер Касиляс ще трябва спешно да внесе 2 млн. евро в хазната, ако иска да отърве затвор, както се случи по-рано с Лео Меси. Според...

06 май | 17:33
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