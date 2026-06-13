"ИХ Доверие" купува Токуда Банк
КЗК започна производство за оценка на сделката Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е започнала производство по искане на "Индустриален холдинг...
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КЗК започна производство за оценка на сделката Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е започнала производство по искане на "Индустриален холдинг...