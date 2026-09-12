Кралев: Трябва да се радваме на всеки успех
Министър Красен Кралев представи пред Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта анализ за участието на родните спортисти на Пъ...
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Министър Красен Кралев представи пред Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта анализ за участието на родните спортисти на Пъ...
Програма с българско участие на Игрите в Баку днес: 07,30 Плуване: Диана Петков, Бояна Томова 11,00 Бадминтон, сингъл: П. Неделчева 12,00 Бадминто...
Програма с българското участие в днешния ден на Игрите в Баку: 07,00 и 14,00 Бадминтон, сингъл и двойки, Л. Зетчири, П. Неделчева, Б. Кисьов, Г. Стое...