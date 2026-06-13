Референдумът като игра на зарове
Президентът Росен Плевнелиев, изглежда, ще успее в усилията си силно да разнообрази менюто на избирателите. Ако амбициите на държавния глава си пробия...
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Президентът Росен Плевнелиев, изглежда, ще успее в усилията си силно да разнообрази менюто на избирателите. Ако амбициите на държавния глава си пробия...