Кийра била прекалено красива за математичка
Кийра Найтли била прекалено красива за ролята на страхотната математичка, която пое в "Игра на кодове". "Истинската Джоан Кларк, която Кийра играеше,...
Следете всички новини, анализи и коментари за Игра На Кодове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кийра Найтли била прекалено красива за ролята на страхотната математичка, която пое в "Игра на кодове". "Истинската Джоан Кларк, която Кийра играеше,...
Романтична сватба в "Игра на кодове". Британският актьор Бенедикт Къмбърбач, който изпълнява главната роля във филма, ще сключи брак днес. Той ще каже...