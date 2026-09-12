GQ обяви Хората на годината
Дейвид Бекъм и Никол Кидман са сред отличниците
Следете всички новини, анализи и коментари за Иги Поп. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дейвид Бекъм и Никол Кидман са сред отличниците
Ветеранът подсказва, че новото му парче е идеално за саундтрака на „Джеймс Бонд“ 25
Голотата на Кан, за която гарантираха Адриана Лима, Бела Хадид и Ирина Шейк, намери неочакван продължител и то от мъжки род - Иги Поп. Вечният бунтар...
Иги Поп ще изиграе пънк ангел в "Залеза на боговете", рекламиран от режисьора Бьорн Тагемозе като "най-оглушителния ням филм" в историята на киното. А...