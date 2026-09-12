Всичко за If Love Was A Crime

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Четири дни до "Евровизия 2016"

Четири дни до "Евровизия 2016"

Четири дни остават до втория полуфинал на "Евровизия". На него Поли Генова ще изпее "Ако любовта беше престъпление". Стокхлом живее с Евровизия. Звук...

08 май | 15:25
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