Финалът на "Евровизия": Как да гласуваме
Големият финал на "Евровизия 2016" започна в 22 часа тази вечер и се излъчва на живо по БНТ и БНТ HD. Поли Генова излезе на сцената в Стокхолм, за да...
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Големият финал на "Евровизия 2016" започна в 22 часа тази вечер и се излъчва на живо по БНТ и БНТ HD. Поли Генова излезе на сцената в Стокхолм, за да...
Поли Генова ще представи "If Love Was a Crime" ("Ако любовта беше престъпление") на втория полуфинал на Евровизия. Шоуто от Стокхолм ще започне в 22 ч...
Четири дни остават до втория полуфинал на "Евровизия". На него Поли Генова ще изпее "Ако любовта беше престъпление". Стокхлом живее с Евровизия. Звук...
БНТ представи песента „If love was a crime", с която Поли Генова ще участва на Евровизия 2016 през май в Стокхолм. Във видеото към песента са използв...