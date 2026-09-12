Отиде си прочута и много обичана френска звезда
Едва 20-годишна тя става идол за милиони млади хора
Следете всички новини, анализи и коментари за Идол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Едва 20-годишна тя става идол за милиони млади хора
На кого е фен актрисата
Единствената била Слатинската врачка
Неговият случай не е криминален, казва писателят в своето изследване, посветено на Дякона
Поп идола Принс имал час при лекар, който да му помогне да се справи със зависимостта си към болкоуспокояващи. Звездата обаче е починал ден преди срещ...
Международната модна гилдия страда за Дейвид Бауи, който напусна грешния ни свят тази седмица. "Бърбъри" посвети новата си мъжка колекция на мегапрочу...
Рапърът Снуп Дог пуска собствена марка марихуана, съобщи списанието The Cannabist. Марката ще се казва "Листата на Снуп" като ще се разпространява в К...
Героят от "Гласът на България" и "Африка: Звездите сигурно са полудели" пуска ново парче тези дни