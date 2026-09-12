Ето го идеалният отбор на Евро 2021
Има по трима англичани и италианци в състава
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Има по трима англичани и италианци в състава
Дайте му наш паспорт, обяви италиански комик Ивайло Чочев влезе с гръм и трясък след отличниците в Европа. Бившият футболист на ЦСКА бе избран от фен...
Цюрих. От ФИФА обявиха имената на полузащитниците, номинирани за място в идеалния отбор за 2014 г. В списъка фигурират 15 играчи. Трима от тях от съ...
Монако. Димитър Бербатов попадна в идеалния отбор на Лига 1 за 28-ия кръг. Класацията е на списание "RMC". Българският нападател на Монако се нарежда...