Предотвратиха атентат на ИД в Мароко
Членове на терористична клетка, свързана с Ислямска държава, които бяха арестувани в края на март
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Членове на терористична клетка, свързана с Ислямска държава, които бяха арестувани в края на март
Джихадистката групировка "Ислямска държава" е създала към 2014 г. "фабрика" за подготовка на атентатори самоубийци за извършване на терористични атаки...
Грузия вече не може да заема неутрална позиция, тъй като в страната действа добре организирана мрежа на джихадистката група "Ислямска държава". Това з...
"Ислямска държава" обучила най-малко 400 бойци да извършат смъртоносни атаки в Европа, предаде АП, като се позовава на източници от европейското и ира...
Екстремистката групировка "Ислямска държава" извършва атентати в опит да покаже готовност за действие след поражението си в Рамади, заяви вчера говори...
Либия е на път да създаде правителство на националното единство, но екстремисти от "Ислямска държава" може да сложат ръка на петролното ѝ богатство, п...
Джихадистите от "Ислямска държава" публикува видео, в което френскоговорящ джихадист отправя заплахи за нападения срещу Запада и екзекутира "вероотстъ...
Атентатори се преобличат като футболни фенове, за да не будят подозрение "Ислямска държава" има нов ужасяващ план за Турция, съобщават турските вестн...
ИДИЛ освободи 270 цивилни, съобщи Сирийският център за наблюдение на човешките права. Те са част от общо 400 души, които терористичната организация от...
Терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) използва близо 3500 души, най-вече жени и деца като роби в Ирак. Това стана ясно от доклад на ООН....
Джихадистите от „Ислямска държава" поеха отговорност за серията експлозии в индонезийската столица Джакарта, при които загинаха двама души, съобщава I...
Полицейски служител от Филаделфия, САЩ, беше прострелян докато патрулира от мъж, чието действие било "в името на "Ислямска държава", съобщава Би Би Си...
Боец на джихадистката организация "Ислямска държава" екзекутира публично майка си в сирийския град Ракка. 20-годишният терорист Али Сакр застрелял сво...
Военна групировка на ИД пусна току що в социалните мрежи видео. На него е заснета екзекуцията на петима души, за които се твърди, че са британски шпио...
Руски официален представител заяви днес, че организацията "Ислямска държава" продължава да изнася петрол в Турция, но използва нов маршрут през Севере...
„Ислямска държава" е позволила взимането на органи от заложници, съобщава Reuters. Агенцията се позовава на документ от 31 януари 2015 година, който м...
Две деца вероятно от ромски произход крещят "Аллах е велик" във видеоклип, разпространен в социалните мрежи. Те заявяват на български, че изискват под...
"Ислямска държава" заплаши с нападения Саудитска Арабия, съобщава Reuters. Според терористите монархията се е "съюзила с кръстоносците", с което се и...
Двама члена на терористичната групировка "Ислямска държава" са били арестувани от генералната дирекция по сигурността в Ливан, предаде агенция Xinhua,...
В Истанбул са арестувани 11 предполагаеми членове на групировката "Ислямска държава" по подозрения, че са подготвяли атентат срещу Генералното консулс...