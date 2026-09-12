Всичко за Ид

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ИД пратила 400 бойци в Европа

ИД пратила 400 бойци в Европа

"Ислямска държава" обучила най-малко 400 бойци да извършат смъртоносни атаки в Европа, предаде АП, като се позовава на източници от европейското и ира...

24 март | 19:00
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ИД готви нов ад в Турция

ИД готви нов ад в Турция

Атентатори се преобличат като футболни фенове, за да не будят подозрение "Ислямска държава" има нов ужасяващ план за Турция, съобщават турските вестн...

26 януари | 21:40
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