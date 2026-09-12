Порасналите Хасан и Ибрахим с голямо признание
На клавирните виртуози е предложено да се включат в културната програма на изложението ЕКСПО 2020 - Дубай
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На клавирните виртуози е предложено да се включат в културната програма на изложението ЕКСПО 2020 - Дубай
Окръжна прокуратура Кърджали привлече като обвиняем 29-годишния Ибрахим О. от Кърджали за държане на наркотични вещества без надлежно разрешение по За...
Мохамед Абрини и Осама Крайем - двамата оцелели терористи от атентатите в Брюксел на 22 март, твърдят пред разследващите, че са се отказали да се само...
Разноцветни петли зарадваха столичани дни преди "Детската Евровизия". Петте арт-инсталации с посланията на Крисия, Хасан, Ибрахим, Габи и Иван бяха тъ...
Правим толкова грандиозен проект за първи път, споделя режисьорът на спектакъла Гордън Бонело 200 невръстни артисти ще излязат пред публиката в "Арен...
Няма да им отнемат победата в Карнеги хол, баба им и дядо им ги чакат за Байрама След фурора в Карнеги хол талантливите ни пианисти Хасан и Ибрахим р...
Близнаците се редиха на опашка, за да се снимат със символа на "Уолстрийт" Хасан и Ибрахим, които от известно време са в Ню Йорк и се готвят за конце...
27 хил. долара са нужни на Хасан и Ибрахим, за да могат да свирят през май на сцената в Карнеги Хол в Ню Йорк, където ги очакват. Семейство Игнатови т...
Швед изработва фигурки на малката певица, Хасан и Ибрахим Крисия, Хасан и Ибрахим ще послужат за модел на скъпи лего играчки. Автор на фигурките е 21...
Малката певица Крисия Тодорова покори Брюксел с големия си глас. Тя бе там по покана на Европейския парламент, където изпълни песните "Amazing grace"...
Разград. "Златният Пегас" - символът на Разград, да бъде връчен на 10-годишната Крисия Тодорова, която обедини България покрай победното си второ мяст...
София. Крисия, Хасан и Ибрахим, а и други познати и положителни образи могат да станат лице на българския туризъм. Това заяви министърът на туризма Ни...
Какво направи държавата за Крисия, Хасан и Ибрахим, та да има право да се снима с тях? От няколко дни малките ни таланти стиснаха ръцете на толкова мн...
София. Фондация „Димитър Бербатов" открива за първи път дарителска кампания за подпомагане на четири деца пианисти, която ще продължи до края на тази...
Какво направи държавата за Крисия, Хасан и Ибрахим, та да има право да се снима с тях? От няколко дни малките ни таланти стиснаха ръцете на толкова мн...
Депутати не скриха, че си тананикат "Планетата на децата" след успеха на децата на детската Евровизия София. Крисия, Хасан и Ибрахим покориха с чара...
Президентът отличи триото с почетен знак, днес са при депутатите
София. Президентът Росен Плевнелиев връчи Почетния знак на държавния глава на Крисия, Хасан и Ибрахим, които постигнаха второ място за България на кон...
Ла Валета. Песента на Винченцо и Италия спечели детската Евровизия. България се гордее с Крисия, която тази вечер се представи достойно заедно с Хасан...
Ла Валета. Крисия изпълни страхотно своята песен „Планетата на децата" на сцената на детската Евровизия и разплака хиляди българи у нас и по света. Ко...