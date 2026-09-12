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"Златен Пегас" за Крисия

"Златен Пегас" за Крисия

Разград. "Златният Пегас" - символът на Разград, да бъде връчен на 10-годишната Крисия Тодорова, която обедини България покрай победното си второ мяст...

25 ноември | 7:00
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