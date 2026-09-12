Агенцията по горите саботира министър Десислава Танева
Директорът на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) инж. Тони Кръстев и министърът на земеделието Десислава Танева се разминаха в позициите си по про...
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Директорът на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) инж. Тони Кръстев и министърът на земеделието Десислава Танева се разминаха в позициите си по про...
- Г-жо Танева, имате ли информация за среща между директора на Изпълнителната агенция по горите и представители на неправителствени организации, след...
Премахват изискването на човек от дружинката да се падат по 70 ха Сезонът за групов лов ще бъде от 1 октомври до 31 декември, каза директорът на Изпъ...
„Откриваме постоянния център към телефон 112 за получаване на сигнали за различни нарушения в горите. Той е денонощен, сигналите ще бъдат проверявани...
София. Тази година успешно издържалите изпити за придобиване право на лов са 3 750 човека, информират от Изпълнителна агенция по горите. Общо 4 250...