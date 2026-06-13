Последен шанс за участниците в "И аз го мога"
Тази сряда ще бъде финалът на шоуто "И аз го мога", в което участниците имат последен шанс за успех. Десет от любимите звезди на българите се състезав...
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Тази сряда ще бъде финалът на шоуто "И аз го мога", в което участниците имат последен шанс за успех. Десет от любимите звезди на българите се състезав...