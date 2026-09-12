Григоров/Миленков спечелиха V кръг на Hyundai Racing Trophy
Четирите екипажа на Hyundai Racing Trophy финишираха успешно изключително тежкото и трудно рали „Сърбия". Григор Григоров/Даниел Миленков спечели пети...
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Четирите екипажа на Hyundai Racing Trophy финишираха успешно изключително тежкото и трудно рали „Сърбия". Григор Григоров/Даниел Миленков спечели пети...
Екипажът Григор Григоров/Даниел Миленков спечели четвърти кръг на Hyundai Racing Trophy на рали „Сливен" с общо време 02:02:08.1. Второ място зае Хрис...
Екипажите на Hyundai Racing Trophy са готови за старта на четвъртия кръг на едномарковия шампионат, в рамките на рали „Сливен". В петък преди официалн...
Екипажът Григор Григоров/Даниел Миленков спечели трети кръг на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy на рали „Твърдица-Елена". След 11 успешно...
Третият кръг на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy стартира в петък вечер на 12-тото рали „Твърдица-Елена". Участие в надпреварата ще взема...
Екипажът Григор Григоров с навигатор Даниел Миленков спечели втори кръг на Hyundai Racing Trophy, част от рали „България" с общо време 01:45:44.3. Вт...
Известната поп изпълнителка и тв. водеща Александра Раева ще е новият навигатор на пилота Васил Жеков в предстоящия сезон на едномарковия шампионат Hy...
Екипът на Hyundai Racing Trophy организира първия подготвителен лагер за пилотите на едномарковия шампионат. Обучението се проведе от 12 до 14 февруар...
Дебютиращият екипаж в едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy - Васил Жеков с навигатор Добромира Илиева спечели финалния шести кръг от надпревар...
Днес стартира финалния шести кръг на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy, част от рали „Средна гора" с център град Панагюрище. Финалът на със...
Четири екипажа ще вземат участие във финалния шести кръг на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy, част от рали „Средна гора". Състезанието ще...
Пилотът Григор Григоров бе най-бърз в квалификацията в петия кръг на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy. Той завърши с най-добро време от дв...
Днес и утре ще се проведе първото състезание на затворен маршрут на Hyundai Racing Trophy. Пети кръг на едномарковия шампионат ще се състои като част...
Екипажът Григор Григоров/Янаки Янакиев спечели четвърти кръг на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy, част от рали „Стари Столици". Те финишир...
Четири екипажа ще вземат участие в четвърти кръг на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy, част от рали „Стари Столици", научи „Стандарт нюз"....
В първата половина от състезателен ден на рали „Сливен" върви оспорвана битка между двата екипажа на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy - Гр...
Двата екипажа на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy - Григор Григоров с навигатор Янаки Янакиев и Дочо Цвятков с ко-пилот Линда Багерова пол...
Два екипажа ще вземат участие в третия кръг на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy, който е част от рали „Сливен". 35-ото издание на състезан...
Пилотите на Hyundai Racing Trophy (HRT) финишираха на 46-то издание на рали „България". Двата екипажа стартираха във втория ден на престижното състеза...
Пилотите на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy стартираха с много добро състезателно темпо и голямо желание за състезание. И двата екипажа и...