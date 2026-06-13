Борисов иска повече инвестиции и за по-малките населени места
Премиерът Бойко Борисов призова за повече инвестиции в по-малките населени места в страната. Това стана ясно на днешната среща на министър-председател...
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Премиерът Бойко Борисов призова за повече инвестиции в по-малките населени места в страната. Това стана ясно на днешната среща на министър-председател...