Хвърчило издигна 3 годишно дете в небето
Фестивал на хвърчилата в Тайван в неделя се превърна във филм на ужасите
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Фестивал на хвърчилата в Тайван в неделя се превърна във филм на ужасите
След Голямата пейка, Голямата маса, Големият стол и Гигантската лампа, разположени в центъра, Димитровград вече има и хвърчило гигант. То се рее над д...
В събота бризът бе мечта, в неделя времето провали шоуто