Нов случай с заловени мигранти у нас
На място има няколко автомобила магистрална полиция и жандармерия
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На място има няколко автомобила магистрална полиция и жандармерия
Шофьорът не спрял на стоп-палка
Камион с благоевградска регистрация
спешен коментар на прокуратурата
16 незаконно пребиваващи чужденци са задържани в района на пазарджишкото село Гелеменово.Всички те са от Афганистан и са без документи за самоличност,...
Две момчета - бежанци от Афганистан, на 12 и 16 години, са задържани на главния път Разград - Русе, малко преди село Осенец, след сигнал, подаден на т...
Ловът на дилъри на дрога в Пиринския край продължава. Двама мъже са в ареста, след като са спипани с наркотици. Полицейски служители на 02 РУ – Благое...