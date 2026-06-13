33 загинали цивилни в Йемен след въздушен удар
Военновъздушните сили на Саудитска Арабия и нейния съюзници от „арабската коалиция" рано тази сутрин са нанесли удар по град Хус в северната част на Й...
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Военновъздушните сили на Саудитска Арабия и нейния съюзници от „арабската коалиция" рано тази сутрин са нанесли удар по град Хус в северната част на Й...