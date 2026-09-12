Как Пиночет свали Алиенде
Метежът слага край на идеята за втора Куба в Латинска Америка
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Метежът слага край на идеята за втора Куба в Латинска Америка
Съобщение по държавната телевизия
Как ще се справят с хунтата
Банкок. Премиерът на Тайланд Прают Чан-оча разкритикува телевизионните сапунени опери за насърчаването на насилие и разделение в обществото и обяви, ч...
Банкок. Лидерът на военната хунта в Тайланд генерал Прают Чан-оча беше избран от парламента за премиер на страната, съобщи БНР. Избирането му беше оча...