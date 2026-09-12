Human Rights Watch: ЕС да разследва насилието по границите на България
Брюксел. Българската гранична полиция е използвала насилие, за да принуди сирийски лица, търсещи убежище в страната, да се върнат обратно в Турция, гл...
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Брюксел. Българската гранична полиция е използвала насилие, за да принуди сирийски лица, търсещи убежище в страната, да се върнат обратно в Турция, гл...
Ню Йорк. Международната организация за правата на човека Human Rights Watch обвини Израел в извършването на военни престъпления при бомбардирането на...
София. Българската гранична полиция изблъсква обратно в Турция сирийци, афганистанци и други, търсещи убежище у нас. Това твърди доклад на най-авторит...