Ричард Гиър разкри голяма тайна за филма "Хубава жена"
По време на майсторския клас на 81-ия филмов фестивал във Венеция
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По време на майсторския клас на 81-ия филмов фестивал във Венеция
Анна Кулинова, която е модел и актриса, има шанс да направи своя пробив в света на богатите и известните. Режисьорът на "Хубава жена" Гари Маршал пак...