9X Pro е първият HONOR с Huawei AppGallery
Заедно с новия смартфон HONOR показа за първи път в Европа и 5G смартфона HONOR View30 Pro, лаптоп серията HONOR MagicBook и безжичните слушалки HONOR...
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Заедно с новия смартфон HONOR показа за първи път в Европа и 5G смартфона HONOR View30 Pro, лаптоп серията HONOR MagicBook и безжичните слушалки HONOR...