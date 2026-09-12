Христо Стоянов: Писането е да се превърнеш в сълза
Достоевски е всичко това, което съм искал да напиша, казва писателят Най-странното нещо в България е българинът. Българинът в България е най-умният,...
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Достоевски е всичко това, което съм искал да напиша, казва писателят Най-странното нещо в България е българинът. Българинът в България е най-умният,...
Умникът от СМГ ще кара лятото в Масачузетския университет
София. Известният български треньор по лека атлетика Христо Стоянов – Професора издаде своята трета книга. Спецът, който освен НСА има и инженерно обр...