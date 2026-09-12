Превратът, който слага край на живота на Смирненски
Отбелязваме 100 години от кончината на поета
Следете всички новини, анализи и коментари за Христо Смирненски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отбелязваме 100 години от кончината на поета
Първокласници и второкласници от плевенското училище "Христо Смирненски" участваха в открит урок по родолюлие в Панорамата, организиран от дирекция "В...
Дърветата в двора на училище "Христо Смирненски" в Хасково се превърнаха в мартеници. Акцията по накичването на централната алея в червено-бяло и вече...
Блок на 14 етажа в столичния квартал "Христо Смирненски" е сред първите сгради със слънчеви панели. Тя вече има работеща фотоволтаична централа, инста...
София. По инициатива на гражданско сдружение „Епископ Йосип Щросмайер" с любезното съдействие на Столична община беше възстановен гроба на поета Хри...
София. Паметната плоча на българския писател и деец Христо Смирненски в София на площад „Журналист" е с рушащи се букви, пише "Фокус". "Когато вали п...