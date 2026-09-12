Наша световна шампионка изригна. Стига изнудване!
Станка Златева със зловещи разкрития, пише до шефа на федерацията по борба
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Станка Златева със зловещи разкрития, пише до шефа на федерацията по борба
Варненският гимнастик Христо Маринов няма да може да се изяви пред родна публика и ще пропусне Световната купа по спортна гимнастика и акробатика, тъй...
Световният и европейски шампион Христо Маринов - Пантерата събра националите на сватбата си. Асът при класиците каза заветното "да" на половинката си...