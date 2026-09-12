Всичко за Христо Маринов

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Скъсан бицепс вади наш от СК

Скъсан бицепс вади наш от СК

Варненският гимнастик Христо Маринов няма да може да се изяви пред родна публика и ще пропусне Световната купа по спортна гимнастика и акробатика, тъй...

05 май | 20:10
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