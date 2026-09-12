Шок! Легендарен наш певец разкри пенсията си
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Вижте колко е тя
Естрадният доайен с потресаващи разкрития за здравната система у нас
Не е приятно това увеличение, коментира актьорът
Господ ме е пазил, категоричен е певецът
Благодаря БЪЛГАРИЯ, че в навечерието на моят 50 годишен юбилей на сцената ме изтри от културата на страната, заяви певецът
Ще питам астролог за прощалните си концерти догодина Не боледувам, защото пия черен бъз и въртя по 6-8 км на ден, казва Христо Кидиков - От майка си...