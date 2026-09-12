4000 лева очакват победителя в конкурса „Христо Фотев“
Освен победителя, още двама автори, избрани от журито, ще получат финансови награди
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Освен победителя, още двама автори, избрани от журито, ще получат финансови награди
За нас той е жив, затова не говорим за помен, казват съгражданите му от морския град
Бургас. Едвин Сугарев е сред фаворитите в националния конкурс за поезия "Христо Фотев". Известният български дисидент има реален шанс да грабне голя...