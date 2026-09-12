Всичко за Христо Бонев

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Последни новини Спорт
Зума дари 50 кашона сладки

Зума дари 50 кашона сладки

Почетният президент на "Локо" (Пд) Христо Бонев показа, че освен голям футболист е и голям човек. Зума направи вчера дарение от 50 кашона със сладки...

03 септември | 16:55
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Христо Бонев наплю здраво БФС

Христо Бонев наплю здраво БФС

Почетният президент на "Локо" (Пд) Христо Бонев изригна пред "Марица" срещу програмата на тима и съдийството в Ловеч. "Отношението към нас е престъпно...

28 септември | 19:54
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