Уволнен шеф на БДЖ с разкрития за фаталната катастрофа на влакове
Не е ясно дали товарната композиция на БДЖ от гара „Кремиковци“ е имала нужното разрешение
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Не е ясно дали товарната композиция на БДЖ от гара „Кремиковци“ е имала нужното разрешение
София. Влакът при гара „Калояновец" е дерайлира заради човешка грешка. Това заяви изпълнителният директор на БДЖ Християн Кръстев в сутрешния блок на...
София. Изпълнителният директор на БДЖ Християн Кръстев заяви в ефира на БНТ, че компанията няма да фалира. "На този етап дълговете на БДЖ са 498 млн....
Холдингът трудно ще излезе на печалба, смята шефът му Християн Кръстев
Християн Кръстев ще бъде новият изпълнителен директор на "Холдинг БДЖ". Той ще замени досегашния Чавдар Трендафилов, който остава зам.-директор. Хрис...