Кръстев: БДЖ няма да фалира, дочувам за интерес от Китай

София. Изпълнителният директор на БДЖ Християн Кръстев заяви в ефира на БНТ, че компанията няма да фалира. "На този етап дълговете на БДЖ са 498 млн....