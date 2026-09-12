Бенямин Нетаняху пострада. Извънредно съобщение от Израел
75-годишният премиер е с чревно възпаление и обезводняване
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75-годишният премиер е с чревно възпаление и обезводняване
9 първокласници от пловдивското село Дълго поле са с хранително отравяне. Седем от малчуганите са приети по спешност в инфекциозната клиника в Пловди...
Четирима души са приети в МБАЛ Благоевград със симптоми на хранително отравяне. Двамата възрастни и две деца са настанени в инфекциозно отделение след...
Ловеч. Хранително отравяне е причината за заболяването на децата от основното училище "Васил Левски" в Ловеч. Това потвърди директорът на Регионалната...
Ловеч. Съмнения за хранително отравяне се появиха в училище в Ловеч, съобщи bTV. Пет деца са настанени в инфекциозното отделение на областната болница...
Благоевград. Седем ученици от Сандански се почувстваха зле по време на зелено училище в хотел в Банско. Това е втори случай на здравословен проблем с...
Монтана. Състоянието на работниците от завода за метали, които нощи бяха настанени в инфекциозното отделение на монтанската болница, се подобрява, съо...