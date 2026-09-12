БАБХ изследва персонал на хотел в Сандански заради съмнение за хранително натравяне при деца
БАБХ изследва целия персонал на хотел в Сандански във връзка със съмнение за хранително натравяне при деца, настанени в хотел в Сандански ...
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БАБХ изследва целия персонал на хотел в Сандански във връзка със съмнение за хранително натравяне при деца, настанени в хотел в Сандански ...
Симптоми за хранително натравяне
Патогените, предизвикващи стомашно-чревни инфекции могат да заразят плода
Шестимата младежи от дома за настаняване от семеен тип "Любов" в Русе, които бяха приети в понеделник в местната болница със съмнения за хранително на...
Шестима младежи от Центъра за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания „Любов" в Русе са постъпили в болница със симптоми на хранително отрав...
Отрицателни са резултатите от миробиологичните изследвания на четиримата македонци, които в неделя през нощта бяха настанени в инфекциозно отделение н...