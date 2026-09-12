Патриархът: Бог не е в силата, а в правдата!
Епископ Герасим отслужи литургия по повод храмовия празник на Св. Алексендър Невски
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Епископ Герасим отслужи литургия по повод храмовия празник на Св. Алексендър Невски
В него през 1871 година Васил Левски основава революционен комитет
Стотици жители и гости на Добринище ще са в понеделник, навръх 15 август, на тържествената служба в 4-вековна църква. Това е първият храмов празник на...
Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Велчев и кандидатът на ГЕРБ за следващ кметски мандат в Благоевград Атанас Камбитов бяха гости на ритуала п...
„Район „Младост" вече има своя първи православен храм. Построяването му е по инициатива на районния кмет д-р Цвета Авджиева и на жителите на „Младост"...
Кандидатът за кмет на район „Витоша" инж. Валери Йорданов лично провери как се ремонтира храм, пострадал от Пернишкото земетресение Изграждането и ре...
Миряни от цяла България се събраха още рано сутринта в сряда в Рупите, за да почетат храмовия празник на църквата „Света Петка", която пророчицата Ван...
Хиляди миряни от цяла България ще се съберат на 14 октомври в Рупите, за да почетат храмовия празник на църквата „Света Петка", която пророчицата Ванг...
Кандидат- кметът на Смолян от ПП ГЕРБ Николай Мелемов почете днес храмовия празник на параклиса „Покров Богородичен", който се намира в двора на Архие...
Благоевград. Стотици миряни от община Симитли ще честват в аванс в неделя християнския празник Архангеловден на поляните край Тросковския манастир „Св...
Благоевград. Рано сутринта стотици жители на общинския център Струмяни се събраха в църквата „Св. св. Константин и Елена", за да почетат храмовия праз...
Благоевград. На 3 октомври в храма на Ванга в Рупите ще има стотици българи и чужденци. Всички те ще почетат 101-годишнината от рождението на пророчиц...