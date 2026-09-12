Обявиха 100-те топ HR професионалисти в България за 2024 г.
В тазгодишното издание на престижната класация бяха номинирани рекордните 572 специалисти в сферата на човешките ресурси
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В тазгодишното издание на престижната класация бяха номинирани рекордните 572 специалисти в сферата на човешките ресурси
В периода от 4 до 10 ноември всеки може да номинира свободно
Компанията е сред финалистите и в още една категория – „Работна среда“
Наградата е признание за професионалистите, показали през настоящата година изключителни лидерски качества и професионализъм
София. Мтел получи отличие от Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), съобщиха от пресцентъра на мобилния оператор. За HR изгряваща звезда...