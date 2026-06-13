Проверката за срутения хотел ще приключи на 30 април
Детайлната проверка за срутването на хотел "Вероника" ще приключи на 30 април. Това съобщи на брифинг министърът на регионалното развитие и благоустро...
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Детайлната проверка за срутването на хотел "Вероника" ще приключи на 30 април. Това съобщи на брифинг министърът на регионалното развитие и благоустро...