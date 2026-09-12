Продават хотел "Родина" за 35 млн. лв.
София. Втори опит да бъде продаден хотел "Родина" ще бъде направен следващия месец. Новата цена, на която ще се предлага втората по височина сграда в...
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София. Втори опит да бъде продаден хотел "Родина" ще бъде направен следващия месец. Новата цена, на която ще се предлага втората по височина сграда в...
Ексбанкерът се стопил с 45 кила за година в килията
Солун. Васко Нинов, собственик на софийския хотел "Родина", е осъден на доживотен затвор в Гърция за наркотрафик, съобщи в. "Та неа", предаде Дарик....