Вълнуващ ден за 4 зодии! 29 ноември отваря нови хоризонти
Ще се радват на успехи и лекота във всичко, което правят
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Ще се радват на успехи и лекота във всичко, което правят
Освободете се от психологическите бариери и ще откриете нови хоризонти
Мартин Шулц, председател на Европейския парламент Днес ще имам честта да получа наградата "Карл Велики", която се присъжда ежегодно като отличие за р...