Първа изповед на Неделя Щонова след победата! Кое я притеснило най-много
Хореографията най-много учудила и затруднила именитата докторка
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Хореографията най-много учудила и затруднила именитата докторка
Червените фенове явно са искали да акцентират върху бившия си благодетел
От Левски наложиха забраната от днес
Медии от четири континента ахнаха по хореографията, която феновете на ЦСКА направиха в четвъртък на 1/4 финалния мач за Купата на България срещу Созоп...
Тръгва проверка заради протеста в училището Никога не съм дискриминирала никой. Правя всичко по силите си, за да осигуря добри условия и изяви на уче...
Спектакълът "Капка в океана" е на британския хореограф Антъни Мидълтън
Пловдив. Днес най-старият български отбор "Ботев" (Пд) навършва 102 години. По ирония на съдбата "канарчетата" гостуват този следобед от 16.15 часа на...
София. Eдни от най-нашумелите артисти в танцовия театър у нас - Ива Свещарова и Вили Прагер (носител на наградата на публиката на европейската награда...
Когато майка доведе детето си при Луиза Стефанова с молба да го научи да танцува, тя казва: "Искам да се занимава с нещо красиво". Само след една танц...