tbi bank обяви Луси Едуардс за директор "Хора и култура“
Нейният опит и модерен подход към хората и организационната култура отговарят на новия етап в развитието на банката
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Нейният опит и модерен подход към хората и организационната култура отговарят на новия етап в развитието на банката
Промяната е ключова стъпка в реализирането на дългосрочната стратегия на компанията за развитие и задържане на таланти
Досегашният директор Андреа Тониети продължава кариерния си път в рамките на УниКредит Груп