И Ричард Брансън няма да се справи с батака в БДЖ
Управленско безхаберие превърна влаковете в пародия на обществения транспорт
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Управленско безхаберие превърна влаковете в пародия на обществения транспорт
24 локомотива на "Холдинг БДЖ" са се самозапалили по време на движение от 1 януари до 2 август включително. Това сочи официална справка на Дирекция "З...
46 млн. лв. задължения изплати холдингът през първите 6 месеца на годината "БДЖ - Товарни превози" излезе на печалба за първите 6 месеца на годината,...
До края на тази или най-късно през следващата седмица ще се проведат преговори между "Холдинг БДЖ" и кредиторите му. Това съобщиха за "Стандарт" от тр...