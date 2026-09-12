Отрязаха Славия за хокея на трева
Управителният съвет на Българска федерация хокей на трева (БФХТ) не допуска пълноправния член на федерацията Славия 2005 да се яви на Общо събрание на...
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Управителният съвет на Българска федерация хокей на трева (БФХТ) не допуска пълноправния член на федерацията Славия 2005 да се яви на Общо събрание на...
Мъжкият отбор "Славия 2005" е принуден да играе под името "Стик" (Генерал Тошево) в Държавното първенство по хокей на трева, което се провежда в курор...
По време на благотворителния турнир по хокей на трева в спортната зала в квартал Челопечене организаторите събраха сумата от 3362,45 лева, която ще бъ...
На 27 февруари (събота) от 10 часа в спортната зала в кв. Челопечене (ул. Ангел Маджаров 58) ще се проведе първият благотворителен турнир по хокей на...