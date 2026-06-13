Уволняват жени заради хокеисти
Чешки хотел бе принуден да се раздели с женската част от персонала си. Управата на "Селски двор" спази изискването на федерацията, за да приеме национ...
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Чешки хотел бе принуден да се раздели с женската част от персонала си. Управата на "Селски двор" спази изискването на федерацията, за да приеме национ...