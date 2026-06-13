Еврокомисар Хоган ни похвали за земеделието
През последната една година демонстрирате бързи темпове по приключването на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Това заяви еврокоми...
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През последната една година демонстрирате бързи темпове по приключването на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Това заяви еврокоми...
Страхотен скандал избухна в кеч средите. Легендарният Хълк Хоган е бил заплашван с убийство от колегата си Скот Стайнър. Според TMZ случката е станала...