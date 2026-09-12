Ходжите разрешиха тоалетната хартия на вярващите турци
Турската дирекция за религиозни дела /Диянет/ разреши използването на тоалетна хартия, въпреки че подчерта, че водата би трябвало да е основното средс...
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Турската дирекция за религиозни дела /Диянет/ разреши използването на тоалетна хартия, въпреки че подчерта, че водата би трябвало да е основното средс...
София. „Информацията, че Стефан Гроздев е взел подкуп не е доказана, аз не мога да давам необосновани твърдения". Това заяви бившият главен мюфтия Нед...
София. Главното мюфтийство започва проверки на имами и ходжи в страната. Репортаж на Нова тв за нелегални ислямски пансиони за деца в няколко българск...